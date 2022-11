Reforma Administrativa de Gladson terá Gestão e Planejamento desmembrados e secretaria extinta

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas

As manifestações antidemocráticas de bolsonaristas que não aceitam a derrota na eleição presidencial, com bloqueios em diversas rodovias, especialmente e BR-364 em Rondônia, já começou afetar de maneira direta a vida dos acreanos.

No Acre, a corrida aos postos de combustíveis se intensificou na manhã desta terça-feira (22) com a formação de filas em toda a cidade. Há previsão de escasseamento total de derivados de petróleo para as próximas horas.

Imagens de diversos postos em vários bairros e região central da capital acreana mostram que motoristas e motociclistas fazem romarias de posto em posto já sendo observada a falta de gasolina em dezenas deles.

Horas antes, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo – SINDEPAC – Delano Lima, pediu socorro ao governo do estado para intervir na situação que ocorre em Rondônia, mas que tem no Acre o maior prejudicado pela total dependência da rodovia federal.

“Entendemos que há a necessidade urgente do poder público, através do Governo Estado do Acre, intervir nesta questão junto ao Governo do Estado de Rondônia, buscando uma solução para desobstrução da estrada e garantir a segurança das pessoas e veículos que circulam na mesma”, disse.

Enquanto esperam a vez nas enormes filas que se formam pela cidade, algumas pessoas aproveitam para se manifestar politicamente, atribuindo a situação que aflige o estado ao atual presidente, Jair Bolsonaro, ou ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

Em um dos postos, um homem dizia que a situação vale a pena desde que seja para impedir que o PT volte ao poder. “Isso aqui é para o PT não voltar”, bradava. “Já voltou”, dizia outro. Um terceiro completou: “Eu sei o que é certo, é PT, meu filho. O negócio vai melhorar agora”.

Assista ao vídeo: