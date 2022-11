Adolescente trai sua facção e é morto do três tiros em via pública na Baixada da Sobral

O Corpo de Bombeiros do Acre publicou nesta quinta-feira, 24, no Diário Oficial (DOE) a homologação da matrícula no curso de formação dos 236 aprovados no concurso público.

Assinado pelo comandante-geral, coronel Charles da Silva Santos, o decreto também incorpora os novos alunos nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre.

Foram convocados 249 candidatos, que tinham até o dia 4 de novembro para comparecer na diretoria do órgão. A aula inaugural aconteceu dia 21 de novembro e contou com a participação do governador Gladson Cameli.

“Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo a 21 de novembro de 2022”, registra.

Inicialmente, o certame previa o preenchimento de 153 vagas, mas após a retirada da cláusula de barreira do edital, o quantitativo foi aumentado para 249 oportunidades.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Durante o curso, cada aluno soldado combatente receberá, mensalmente, R$ 4.344,22.