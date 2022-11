Promoção Natal Premiado vai sortear motocicleta e dinheiro em Cruzeiro do Sul

A Associação Comercial do Alto Juruá, em pareceria com o Sebrae, lançou nesta quarta-feira, 23, a Campanha Natal Premiado 2022 com a participação de 43 empresas de vários setores do município.

As empresas participantes terão um banner identificando a participação na promoção. Nesses estabelecimentos, os clientes que comprarem a partir de R$ 50 vão ganhar um cupom para concorrer a uma motocicleta e prêmios em dinheiro.

O sorteio será realizado no dia 31 de outubro. “O objetivo é melhorar as vendas e oferecer essa comodidade para os clientes de Cruzeiro do Sul, que vão concorrer a uma moto factor e outros prêmios em dinheiro. O valor estipulado para os clientes comprarem é a partir de R$ 50, mas as lojas poderão atuar com outros valores”, cita Luís Cunha, presidente da Associação.