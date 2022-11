Jogos na Copa do Mundo: programação de hoje (23) tem Alemanha, Espanha e Bélgica

A atual vice-campeã do mundo Croácia empatou por 0 a 0 nesta quarta-feira (23), no estádio Al Thumama, pela 1ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo. A equipe do meia Luka Modric teve a bola na maior parte do confronto, mas a defesa marroquina impediu todas as tentativas da seleção europeia ao longo do jogo.

Com o resultado, Croácia e Marrocos somaram um ponto na tabela do Grupo E. Nesta quarta (23), a Bélgica encara o Canadá no outro jogo da chave. As duas seleções voltam a campo neste domingo (27). Marrocos vai enfrentar a Bélgica, cabeça de chave do grupo, e a Croácia tem pela frente a seleção canadense.

O jogo

A Croácia demonstrou nos primeiros minutos que a proposta era ter mais a bola. Isso, no entanto, não foi combinado com Marrocos, que não deixou os croatas terem o domínio da partida. A maior parte da etapa inicial foi de equilíbrio, com alguns chutes de fora da área da seleção europeia. Na melhor chance, o meia Vlasic parou em grande defesa do goleiro marroquino Bono. Modric, o craque dos atuais vice-campeões do mundo, teve atuação discreta no primeiro tempo.

O segundo tempo do duelo foi ainda mais equilibrado, com os marroquinos fechando os espaços no campo de defesa. A equipe árabe até tentou algumas escapadas em velocidade, mas faltou capricho na hora da construção. Na única chance, o lateral-direito Hakimi testou o goleiro Livakovic em chute forte de fora da área.

Se de um lado faltou capricho para Marrocos, do outro também faltou mais criatividade para a Croácia. Dona da bola, a seleção europeia ainda tentou mudar o placar nos minutos finais. A falta de mobilidade croata, porém, foi insuficiente para gerar desconforto para os marroquinos. Mais um 0 a 0 na Copa do Mundo do Catar.