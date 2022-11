Gladson e o segundo mandato!

Um segundo mandato de presidente, governador ou prefeito deve ser bem diferente do primeiro. Isto porque o governante não está sob pressão de garantir a própria reeleição, o que não é fácil como pensam alguns. Em um segundo mandato, o objetivo é deixar a marca de um bom gestor. Com isso, a área técnica é sempre mais valorizada do que a política. Essa é a principal preocupação do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) hoje. Superar-se a si mesmo à frente do governo.

Com dois senadores e oito deputados federais e maioria absoluta na Assembleia Legislativa, Gladson Cameli tem a faca e o queijo na mão para fazer uma boa gestão. Apesar da eleição de Lula, que deverá ser diplomado e empossado até o dia primeiro de janeiro, Gladson não terá dificuldades em relacionar-se com o governo federal. O motivo é simples: Não é um político radical nem de direita, muito menos de esquerda.

Gladson Cameli ainda não declarou se será ou não candidato ao Senado em 2026. Também ainda não demonstrou interesse algum sobre as eleições municipais. Deverá se posicionar sobre as duas questões no devido tempo. Ele não tem pressa, o segundo governo ainda nem começou. Porém, uma coisa é certa, a população sempre espera uma pouco mais de um gestor no segundo mandato. Não existem mais desculpas para os equívocos.

“Quando o medo invade um povo, transforma muitas vezes um pusilânime num herói”. (Getúlio Vargas)

. O deputado Neném Almeida diz que sabe muita coisa sobre o partido, mas não fala, apenas ameaça.

. Melhor ficar calado, aquietar-se se não vai resolver o problema.

. “Se não aguenta o trote não monte no burro”, dizia o presidente Getúlio Vargas ao amigo e jornalista Samuel Wanner.

. A dúvida é a seguinte:

. É para anular toda a eleição ou apenas algumas urnas que deram a vitória ao ex-presidente Lula?

. Se deletar tudo, muita gente boa que venceu a eleição para cargos proporcionais e majoritários não se elegeria mais.

. Essa é a tese do Macunaíma.

. Outra dúvida do Macuna:

. Vai ter ou não ditadura militar? Vai ter ou não comunismo?

. Ele quer saber para decidir que rumo tomar na vida!

. É melhor esperar o Brasil entrar em campo do que ficar zombando da Argentina antecipadamente.

. Todo cuidado é pouco, futebol é sempre imprevisível.

. A Maria Rosa quer saber o que Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, diria sobre as eleições no Brasil?

. Responde aí Macunaíma…

. Acho que Ele diria:

. Dá pro Lula o que é do Lula; pro Jair o que é do Jair e para Deus o que é de Deus.

. O que é de Deus?

. O coração; porque onde estiver o teu tesouro estará também o teu coração.

. O Lula e o Jair já, já passam… Deus não!

. Bom dia!