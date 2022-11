Com avanço da Covid, Anvisa determina volta do uso de máscaras dentro de aeroportos e aviões

Já faz aproximadamente uma semana que empresários donos de bares e restaurantes no estado do Acre estão enfrentando a falta de um dos principais produtos de consumação em seus estabelecimentos: a cerveja. O bloqueio parcial ou total de estradas que ligam o Acre ao restante do país via terrestre tem impedido a chegada de diversas mercadorias, incluindo bebidas alcoólicas.

O representante da ABRACRE no estado, o empresário Leôncio Carvalho, informou ao ac24horas que desde a semana passada que já não se encontra Skol de 600ml em lugar algum. Dessa forma, é bem possível que falte cerveja nos bares justo na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022, que será nesta quinta-feira, 24 de novembro.

“Está faltando e muito. As cervejas da Ambev, que é a empresa principal, por exemplo, estão em falta. Skol 600ml não tem. A situação é complicada”, lamentou Carvalho. Segundo ele, alguns empresários chegaram a afirmar que estão ‘garimpando’ cerveja para poder trabalhar.

“O nosso principal fornecedor é a Ambev, são as cervejas que mais vendem, e no Acre está em falta total das cervejas de 600 ml, principalmente Skol e Antártica, que são as que mais saem. Poucos lugares ainda têm Antártica. Já Skol não tem em lugar nenhum”, destaca.

O empresário afirma que os empreendedores do estado estão na iminência de não saberem o que fazer para seguir trabalhando. “Os produtos que realmente vendem, nós não temos para vender”.

O governo local não pode fazer muita coisa e os empresários estão à mercê da liberação das estradas por parte dos manifestantes que ainda realizam atos de protesto, principalmente em Rondônia, estado vizinho. “Dependemos 100% da mercadoria. Se ela não chega, não temos como trabalhar. Já sabíamos que isso iria acontecer. Hoje estamos trabalhando literalmente com o que tem. O cliente é obrigado a consumir o que tiver, não dá para escolher a marca porque não tem”, declara Leôncio.

No Acre os produtos da Ambev monopolizam quase 70% do mercado. A Abrasel no estado buscou respostas da gerência nacional da Ambev, que informou: “não tem previsão de cerveja enquanto não abrir as estradas”.

Ambev é uma empresa brasileira fabricante de bebidas, sendo a maior fabricante de cervejas do mundo. Ela controla cerca de 69% do mercado brasileiro de cerveja (Skol, Brahma, Antarctica, Bohemia e Stella Artois) e sendo fabricante de refrigerantes, energéticos, sucos, chás e água.

Na tarde desta segunda-feira, 21, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rondônia informou que há 8 pontos de interdição de estrada, sendo cinco deles só na BR-364.