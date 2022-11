Câmara aprova responsabilização de sócios por dívidas de empresas

A Dinamarca empatou por 0 a 0 com a Tunísia nesta terça-feira (22), no estádio Cidade da Educação, pela 1ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Apontada como uma das possíveis surpresas da competição, a seleção dinamarquesa sofreu para entrar na defesa do país arábe ao longo do jogo e não conseguiu alterar o placar. Esta foi a primeira partida sem gols na Copa de 2022.

Com o resultado, Dinamarca e Tunísia estão empatados com um ponto no Grupo D da Copa do Mundo. França e Austrália se enfrentam nesta terça-feira (22) pelo outro jogo da chave. No próximo sábado (26), a seleção dinamarquesa tem um duro confronto diante da França – a Tunísia vai enfrentar a Austrália.

O jogo

A primeira etapa da partida contou com muito equilíbrio, principalmente pela força defensiva das duas seleções. A Tunísia até foi um pouco mais perigosa ao longo do primeiro tempo, que contou com um gol anulado do país arábe – o atacante Jebali estava impedido no lance. No mais, dinamarquesas e tunisianos travaram diversas divididas na região central do gramado.

O segundo tempo começou com domínio da Dinamarca, que foi empurrando a Tunísia para o campo de defesa. Aos nove, Olsen aproveitou sobra na área e emendou para as redes, mas o lance foi anulado por impedimento no início da jogada. Cada vez melhor, a seleção europeia teve na sequência uma boa chance em chute de Eriksen de fora da área, defendido pelo goleiro Dahme. Um minuto depois, o meia cobrou escanteio, Cornelius desviou para dentro, mas ninguém completou e a bola bateu na trave.

A seleção dinamarquesa insistiu em bolas aéreas até os últimos instantes, mas voltou a parar na defesa da Tunísia. No fim, o duelo terminou com a equipe árabe conseguindo manter a meta sem ser vazada: 0 a 0.