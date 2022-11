Árvores da Praça da Catedral são cortadas por engano em Rio Branco

Na sessão da última terça-feira, 22, no plenário da Câmara Federal, o deputado federal Alan Rick (UB), fez duras críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), sobre um suposto avanço aos demais poderes, Executivo e Legislativo no país.

O parlamentar falou diretamente ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, tanto no STF como no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para o senador eleito, o STF vem passando dos limites em suas decisões. “Nunca antes nós vimos um avanço tão significativo de um Poder sobre o outro, do STF sobre o Legislativo brasileiro. Estamos presenciando uma escalada perigosa e autoritarismo sem precedentes, com a formação de verdadeiros tribunais de exceção, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico”, citou.

Como resposta ao momento delicado, Rick assinou um requerimento de autoria da deputada Adriana Ventura que requer a transformação de sessão plenária em comissão para que o legislativo possa debater com o Poder Judiciário e ainda criticou o ministro Alexandre de Moraes. “Assinei o Requerimento de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), proposta para investigar abuso de autoridade praticado por Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Assinei também, o requerimento para para transformar a sessão plenária da Câmara em comissão geral com o objetivo de debater a liberdade de expressão e imunidade dos parlamentares nas redes sociais, com a presença do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Alexandre de Moraes. Chega de censura e autoritarismo contra cidadãos, parlamentares eleitos ou no exercício do mandato. A população não aceita tamanha arbitrariedade”, declarou.

O parlamentar disse ainda que a proposta precisa de 171 assinaturas para a abertura da CPI. “Se você também é contra isso, peça para o seu Deputado assinar o Requerimento CD228980315300”, ressaltou.