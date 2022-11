Uso de máscara volta a ser obrigatório na Fundhacre a partir desta terça-feira (22)

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) informou publicamente por meio de uma nota que , mediante o aumento do número de casos de covid-19 no estado, passa a ser obrigatório o uso de máscaras nas dependências da unidade hospitalar a partir desta terça-feira, 22.

A unidade esclarece, ainda, que as medidas tomadas são de prevenção e controle à população, diante de uma possível nova onda do vírus, além do cuidado para com os pacientes e servidores, afirmou a presidente em exercício da Fundhacre, Duciana Araújo.

O governo do estado também voltou a recomendar a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados e de aglomeração, além de reforçar a importância de se imunizar contra a doença como uma das principais medidas para conter o avanço da covid-19 no estado.