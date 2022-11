Pecuarista acusado de sonegação fiscal pela Fenafisco tem débitos de ICMS anulados pela Justiça

Com o tema ‘Eu Sou Artilheiro da Vida’, em alusão à Copa do Mundo, o Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemoacre) preparou uma programação especial para comemorar a Semana do Doador de Sangue.

O evento que iniciou na última segunda-feira, 21, será realizado até o dia 30 de novembro, com foco especial no “dia D”, que acontecerá nesta sexta-feira, 25, quando é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue.

Segundo Auridiane Freitas, enfermeira do Hemoacre, o período terá uma lista ampla, com serviços e ações sociais e de conscientização sobre a importância da doação.

“Será uma semana diferente para os nossos doadores, reforçando sempre a importância de doar. Em todos os dias da semana serão oferecidos serviços, entretenimento e um lanche diferenciado para quem realizar a doação”, esclarece.

Acompanhe a Programação

– Terça (22): Pela manhã, os doadores terão acesso a sessões de beleza;

– Quarta (23): Haverá pela manhã, serviços de design de sobrancelhas e às 15 horas serão distribuídos brindes para doadores de plaquetas e um lanche. Os doadores vão ser homenageados no auditório do Hemoacre;

– Quinta (24): Em razão do jogo do Brasil, não haverá programação;

– Sexta (25): No Dia do Nacional do Doador de Sangue haverá será um momento especial, com a banda da Polícia Militar, com bolo para os doadores no Hemocentro, além de distribuição de brindes, camisetas e cortes de cabelos masculino;

– Sábado (26): A programação segue normal, com distribuição de camisas e oferta de café da manhã;

– Quarta (30): O Hemoacre por meio da sua página do Instagram, fará um sorteio de brindes.

Corrida do Doador de Sangue

Para encerrar a programação, no dia 3 de dezembro será realizada a Corrida do Doador de Sangue, a partir das 6 horas no Parque Ipê. As inscrições serão feitas de 21 de novembro a 2 de dezembro, no Hemoacre, gratuitamente para os 50 primeiros doadores de sangue. Para os demais, o valor da inscrição é R$ 40,00.

Como doar sangue

Para doar, a pessoa precisa estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos, estar alimentada, levar um documento oficial com foto e não ingerir alimentos gordurosos nas horas que antecedem a doação.

Quem tem entre 16 e 17 anos pode doar, desde que acompanhado do pai ou da mãe ou de um responsável legal que possa assinar um documento de autorização.