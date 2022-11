O político avestruz!

Enquanto a maioria da população acreana começa a sofrer as consequências dos bloqueios ilegais e violentos da BR-364, principalmente em Rondônia, a maioria dos representantes atuais e eleitos enfiam a cabeça no buraco como faz a avestruz quando vê o perigo ou se sente ameaçada. Não têm opinião pública própria, seguem o que melhor lhes convier.

Protestar, reclamar, espernear contra o resultado de uma eleição é uma coisa; a outra é agir contra o direito e a constituição. Já diziam os romanos: “A lei é para todos e contra todos”. Nesse contexto, o pior tipo de político é o que teme o brado das multidões como fez pôncio Pilatos ao lavar as mãos condenando um inocente à tortura e a morte, morte de cruz. Alguns ficam em silêncio, só observam para entrar em cena na hora mais confortável.

Todo político eleito deveria saber se posicionar como líder e não liderado. Muitos sabem, mas é preciso agir a favor dos ventos. Sobre isso, um dia, lá no meio do deserto, em muitos séculos passados, um egípcio nascido dos hebreus escreveu: “Não acompanharás a multidão para torcer o direito, nem com o pobre na sua demanda o acompanharás para torcer o direito e a justiça”. Seu nome era Moisés, um grande líder político. Nunca enfiou a cabeça em um buraco, tão pouco temeu as multidões.

“Dirige os humildes na justiça e os instrui no seu caminho”. (Salmo 25:9)

. Rio Branco está ficando sem ônibus por falta de combustível e alguns políticos dão o calado como resposta.

. Os que falaram só falaram o que a torcida queria ouvir.

. “A cura brota quando somos confrontados com a verdade e não com mentiras e ilusões”. (Afif Arão)

. Alguém se habilita a orientar pessoas ou estão receosos, acovardados?

. O governador Gladson Cameli já se manifestou sobre a democracia, alguém mais?

. O prefeito Bocalom também falou, mas foi mal; o MPF reagiu com nota de repúdio à sua fala.

. A bancada federal eleita vive um grande drama:

. Se fizer parte da base do governo Lula se arrebenta com o eleitor, se não, não conseguirá obter projetos e recursos para estado e municípios além de suas emendas.

. Mesmo as emendas parlamentares necessitam de projetos aprovados em ministérios.

. De acordo com Cesário Braga, o PT ainda não começou a discutir a transição de cargos federais no Acre.

. PSB, PC do B e PSD querem seus lotes no futuro governo.

. Pela última vez:

. Se o candidato não pagou pelo trabalho de cabos eleitorais a reclamação deve ser feita no Procon, TRE ou em outro ambiente, não na coluna.

. Ôxi!

. Bom dia!