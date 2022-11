Após ameaçar furar comunistas, Ruy Birico é exonerado do Acreprevidência

O governo decidiu exonerar via Diário Oficial nesta terça-feira, 22, Ruy Medeiros de Araújo Birico, o “Ruy Birico”, de 62 anos, do cargo em comissão referência Cec-5, do Instituto Acre Previdência do Estado do Acre, no qual havia sido nomeado desde fevereiro de 2019.

Brinco se envolveu em polêmicas no último fim de semana, quando resolveu ameaçar “furar o buxo de comunistas” com uma faca feita com molas de fuscas. A repercussão do caso não pegou bem no Palácio Rio Branco que acabou optando por exonerar um dos apoiadores fiéis do governador Gladson Cameli.

O decreto foi assinado pelo presidente da autarquia, Francisco Assis. O motivo não foi especificado no ato de exoneração.