Temendo escassez de combustível, frota de ônibus de Rio Branco reduzirá 30%

Com os bloqueios realizados por apoiadores do presidente da República Jair Bolsonaro (PL), ao longo da BR-364 em cinco trechos no Estado de Rondônia, a prefeitura de Rio Branco informou na noite desta segunda-feira, 21, que deverá reduzir a frota de veículos de ônibus que circulam na cidade em até 30%.

De acordo com a nota assinada por Francisco José Benício Dias, Superintendente da RBTRANS, a redução já vai ocorrer a partir de terça-feira, 22 de novembro. “Considerando a falta de combustível no Estado do Acre, em razão dos bloqueios viários em vários pontos das rodovias federais em todo o país, comunicamos que a partir de 22 de novembro de 2022, como estratégia de equilíbrio do SITURB, a frota de ônibus de Rio Branco será reduzida em 30%”, diz trecho da nota.

Contudo, a gestão do prefeito Tião Bocalom (Progressistas), deixou claro que tão logo a situação seja normalizada, voltará a operar com 100% da frota na capital. “Sempre pensando na melhor prestação do serviço para a população rio-branquense”, encerra.