Sesacre elabora plano de ação e recomenda uso de máscaras em ambientes hospitalares

Reunião realizada na última sexta-feira (18) para discutir o plano de ação contra o crescimento de caso de Covid-19. Participaram do encontro, técnicos, chefes de departamento, diretores e gestores das unidades hospitalares regionais.

De acordo com a secretária de Saúde, Paula Mariano, o papel do Estado é monitorar a ação do vírus, além de elaborar estratégias para conter os efeitos da doença. O uso de máscaras faciais em ambientes hospitalares, a ampliação da testagem e a cobertura vacinal foram uns dos principais assuntos em pauta.

“Esse aumento nos deixa em alerta e nosso objetivo aqui é antecipar cenários, nos preparar com que temos. O que não temos, corremos atrás, mas não deixaremos a população desassistida. Desde o início tivemos esse compromisso e não vamos falhar agora”, destacou.

De acordo com a chefe do Centro de Informação Estratégica e Vigilância em Saúde, Débora dos Santos, as recomendações iniciais são de que a população tome medidas de proteção, como a utilização da máscara facial dentro dos ambientes hospitalares, por exemplo.

“De início vamos reforçar o uso da máscara nos hospitais, por parte dos usuários e dos profissionais de saúde. A pessoa que tiver com sintomas respiratórios, deve procurar a unidade de saúde mais próxima para a realização do teste. Nós vamos pedir que essas pessoas que tiveram o teste positivo que façam o RT-PCR, para que possamos identificar qual a variante que está circulando no estado”, informou.

O Centro de Operações em Emergência de Saúde (COE) e a Rede de Urgência e Emergência (RUE) coordenarão o plano de ação junto às unidades de saúde do Estado. Nele estão contidas as metas de organização dos pontos de atenção, para o possível aumento de casos que necessitem de hospitalização.

“Todos os gestores vão preparar em suas unidades leitos de isolamento e as tecnologias necessárias para atender os pacientes, como monitores cardíacos, ventilador mecânico, oxigênio e insumos. Já vão deixar a unidade preparada para receber esses pacientes se for preciso”, disse o coordenador do COE e da RUE, Edvan Ferreira.

Vacina disponível

O plano de ação enfatiza ainda a ampliação da testagem para a covid-19 e o reforço nas ações de vacinação. O Acre ainda não atingiu a cobertura vacinal de 90% da população, com idades entre 3 e 120 anos, aptos a se vacinar. Dados do Programa Nacional de Imunização do Acre (PNI) revelam que mais de 145 mil acreanos não tomaram a primeira dose do imunizante.

“As vacinas continuam à disposição da população nas unidades básicas de saúde. As pessoas precisam se conscientizar sobre a importância da vacinação e procurarem se vacinar”, frisou Renata Quiles, coordenadora do PNI no Acre.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.