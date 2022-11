Vídeo mostra confusão onde idoso morreu ao levar soco no rosto

A morte do idoso Raimundo Vieira de Moura, de 62 anos, que foi agredido após uma discussão no posto de combustível Shell, na frente do Vila Beer na madrugada deste domingo, 20, na rodovia AC-40, próximo ao Parque Chico Mendes, no bairro Vila Acre, segundo distrito de Rio Branco, deve ter desdobramentos. Um vídeo de duração de 41 segundos obtido pelo ac24horas mostra o exato momento da confusão e quando a vítima leva um soco no rosto, cai e bate a cabeça no chão.

Segundo a polícia, Raimundo e seu sobrinho estavam bebendo na conveniência Vila Beer, quando iniciou-se uma briga generalizada no estabelecimento. A vítima teria saído do bar correndo, mas foi alcançado por um homem não identificado que foi agredido com um soco que atingiu o nariz e em seguida caiu desmaiado, batendo a cabeça no solo. Após a ação, o agressor fugiu do local, conforme pode ser comprovado no vídeo.

Clientes que estavam no Vila Beer acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local, a vítima já estava sem os sinais vitais. O corpo de Raimundo foi removido do local e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

Assista ao vídeo: