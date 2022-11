Escola SESI abre matrículas para Educação Infantil e 1º ano do Fundamental

Referência em educação inovadora no Acre, o Centro Educacional Marília Sant’Ana – Escola SESI abre nesta terça-feira, 22 de novembro, as matrículas para a Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental. Os pais interessados em matricular seus filhos devem ir até à unidade de ensino, localizada na rua Isaura Parente, em Rio Branco.

Já as matrículas para estudantes a partir do segundo ano do Ensino Fundamental e Novo Ensino Médio iniciam no próximo dia 28 e também devem ser feitas presencialmente. Ao todo, a Escola SESI tem capacidade de receber mais de mil estudantes para o ano letivo de 2023 desde a Educação Infantil até o 2º ano do Novo Ensino Médio.

Recentemente reformada para oferecer melhor estrutura e mais comodidade aos estudantes, a Escola SESI dispõe de um corpo docente extremamente qualificado e tem como um dos diferenciais a parceria com o SENAI para a formação dos alunos do Novo Ensino Médio.

De acordo com Maria Regiana Araújo, diretora da instituição, o SESI tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento harmonioso da criança e do adolescente, nos seus aspectos físico, socioemocional e cognitivo, desenvolvendo a capacidade de liderança, empreendedorismo, inovação, criatividade e a conquista do conhecimento, numa dimensão interdisciplinar.

“Nossa proposta curricular tem um viés inovador e transformador para a educação, com destaque à oferta de componentes curriculares como o ensino da arte, com ênfase às linguagens da música e do teatro, a Educação Tecnológica, por meio da Robótica Educacional, Programa Conecta ZCoding, Projeto F1 in Schools, First Lego League e Empreendedorismo”, acrescenta a diretora.

Mais informações sobre as matrículas na Escola SESI podem ser obtidas pelos telefones (68) 3901-4421, 3901-4422, 99971-9223 ou pelo WhatsApp 99971-8923.

