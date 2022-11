Economia Mercado financeiro eleva projeção da inflação de 5,82% para 5,88%

A Copa do Mundo do Catar começou neste domingo (20), com o jogo entre Catar e Equador, disputado no Al Bayt Stadium. Nesta segunda-feira (21), três partidas da fase de grupos movimentam a rodada, com destaque para as estreias de Inglaterra, Holanda e Estados Unidos.

A segunda-feira começa com o jogo de abertura do Grupo B, quando a Inglaterra, de Harry Kane, e o Irã se enfrentam às 10h (horário de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa.

Pelo Grupo A, mesmo grupo de Catar e Equador, Senegal e Holanda medirão forças no Al Thumama Stadium. O apito inicial do jogo está marcado para às 13h.

Para fechar o segundo dia da Copa do Mundo, os Estados Unidos retornam aos Mundiais, após ausência em 2018, contra o País de Gales, de Gareth Bale. O jogo acontece às 16h, no Al Rayyan Stadium.

Veja os jogos desta segunda-feira (21):

Inglaterra x Irã – 10h (horário de Brasília)

Senegal x Holanda – 13h (horário de Brasília)

Estados Unidos x País de Gales – 16h (horário de Brasília)

Veja os dias e horários de jogos do Brasil na fase de grupos:

Brasil x Sérvia – quinta-feira, 24 de novembro – 16h (horário de Brasília)

Brasil x Suíça – segunda-feira, 28 de novembro – 10h (horário de Brasília)

Brasil x Camarões – sexta-feira, 2 de dezembro – 16h (horário de Brasília)

A Seleção Brasileira chegou ao Catar no sábado (19) e joga apenas na próxima quinta-feira (24), contra a Sérvia, às 16 horas de Brasília. Confira os confrontos do Brasil.

A Copa do Mundo de 2022, no Catar, é a primeira a ocorrer no fim do ano, período em que as temperaturas não são tão altas no pequeno país do Oriente Médio – mas ainda passam facilmente dos 30ºC e raramente ficam abaixo de 25ºC –, e a última do ciclo mais tradicional do formato do torneio.

Desde o Mundial de 1998, na França, 32 seleções inicialmente divididas em oito grupos de quatro seleções se enfrentam buscando as 16 sonhadas vagas no mata-mata, que se afunila até chegar à grande final. Com a Copa do Mundo no Catar, já são sete torneios com esse modelo.

A partir da Copa de 2026, a ser disputada ao mesmo tempo no Canadá, no México e nos Estados Unidos, porém, mais 16 seleções se integrarão ao torneio, totalizando 48 participantes no Mundial.