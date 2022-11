Alimentos e combustíveis podem faltar no Acre a partir de quarta-feira

Os atos antidemocráticos que seguem bloqueando a BR-364 em Rondônia já podem afetar o abastecimento no Acre a partir do meio desta semana, segundo informações da Associação Acreana de Supermercados (ASAS) e do Sindicato do Comércio de Derivados de Petróleo do Estado do Acre (Sindepac).

O presidente da ASAS, empresário Adem Araújo, afirmou ao ac24horas que os supermercados acreanos já poderão ter falta de produtos hortifrutigranjeiros a partir da próxima quarta-feira (23), limite para a margem estimada por ele para a duração dos estoques nos estabelecimentos.

Com relação a outros produtos alimentícios, como os não perecíveis, Adem estima um limite para a duração dos estoques de cerca de 10 dias. Contudo, a situação, segundo ele, preocupa de imediato, pois o estado não possui alternativas de rotas terrestres e não tem produção própria que minimize a situação.

“O nosso estado é o mais prejudicado com os bloqueios, pois somos quase que totalmente dependentes do que vem de fora e não há alternativas para que os produtos cheguem até aqui que n]ao seja a estrada. Nós seguimos acompanhando e torcendo para que a situação se resolva logo”, disse.

Já o presidente do Sindepac, Delano Lima, disse que ainda não há, segundo as informações que o sindicato possui, postos registrando falta de combustíveis nesta segunda-feira (21). Segundo ele, não é fácil estimar a duração dos estoques no estado, mas acredita que ainda nesta semana falta o produto caso os bloqueios persistam.

“É difícil a gente prever, pois cada posto tem uma capacidade diferente de armazenamento. Via sindicato, ainda não temos notícia de falta de combustíveis nesta segunda-feira, mas é certo que no decorrer da semana comece a faltar caso a situação dos bloqueios da BR entre Porto Velho e Rio Branco continue”, afirmou.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF/RO) há 7 bloqueios na BR-364 naquele estado. Há registros de violência por parte dos manifestantes e até saques a carretas que transportam alimentos. Pelo menos um veículo de transporte de produtos foi incendiado por manifestantes. Oito pessoas foram presas.

Os bloqueios que afetam a chegada de combustíveis ao Acre são os que ocorrem entre Porto Velho e Rio Branco, uma vez que a capital rondoniense possui bases de distribuição que são abastecidas por via fluvial. Segundo a PRF, há bloqueio nesse trecho em Extrema e Nova Califórnia.