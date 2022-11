Equador domina o Qatar e vence na abertura da Copa com show de atacante

Com o resultado, a seleção do Qatar se tornou a primeira anfitriã a ser derrotada na estreia da Copa em todas as 22 edições. Essa é a primeira vez que o país do Oriente Médio está disputando o torneio.

Já o Equador está em sua quarta participação (2002, 2006 e 2014) e busca superar a sua melhor campanha até então. No torneio de 2006, na Alemanha, a seleção sul-americana chegou às oitavas de final, mas acabou sendo derrotada pela Inglaterra.

As outras duas seleções do Grupo A, Holanda e Senegal, entram em campo amanhã, às 13h (de Brasília). Na segunda rodada, marcada para a próxima sexta, os donos da casa enfrentarão os holandeses, enquanto Equador medirá forças com Senegal.

Qataris, finalmente

Pela primeira vez desde a chegada do UOL em Doha foi possível ter um contato mais próximo com os qataris. Os qataris compõe apenas cerca de 13% da população Qatar e pertencem, em geral, a elite nacional. Por isso, dificilmente são vistos nas ruas em um país populado por muitos imigrantes. Sempre vestindo o thobe, roupa tradicional que cobre os homens dos pés a cabeça, os anfitriões da Copa de 2022 compareceram em peso com as famílias ao estádio Al Bayt, que fica no meio do deserto ao Norte de Doha.

Primeiro gol da Copa… anulado

Logo aos três minutos de jogo, Enner Valência aproveitou um bate-rebate na área do Qatar e inaugurou o placar por alguns segundos.

A jogada começou com um chuveirinho em cobrança de falta no meio de campo. O goleiro qatari saiu mal e a bola ficou viva na disputa pelo ar. Torres conseguiu acertar um voleio e cruzou na cabeça do capitão equatoriano, que apareceu entre a marcação e cabeceou para dentro da rede.

No entanto, o VAR revisou o lance e o árbitro anulou o gol por impedimento de Michael Estrada na disputa da bola. A reversão da jogada levou a torcida qatari ao delírio, celebrando como se fosse um tento de sua seleção.

Valência sofre e converte pênalti

O gol anulado não abalou os equatorianos, que seguiram controlando as ações da partida e encurralando os adversários. Aos 14 minutos, Plata saiu em contra-ataque rápido e lançou Valencia na área. O centroavante ganhou na velocidade, saiu livre na cara do gol e tentou driblar o goleiro.

Al Sheeb acertou as pernas de Valencia e o derrubou, cometendo o pênalti e levando o cartão amarelo pela infração. O próprio capitão da equipe sul-americana foi para a cobrança e bateu com calma no canto direito da meta, deslocando o goleiro. 1 a 0 para o Equador e primeira vez que o gol inicial de uma Copa vem de uma penalidade.

Valencia outra vez

O atacante equatoriano balançou a rede qatari mais uma vez no primeiro tempo, a segunda de maneira oficial. Aos 31′, o Equador saiu em contra-ataque, mas Caicedo não conseguiu encontrar uma brecha na defesa e segurou a jogada pelo lado direito até a chegada de Preciado.

O lateral cruzou de primeira e encontrou Valencia sozinho na área. O jogador de 33 anos mal precisou pular e cabeceou no canto esquerdo do gol, sem chance para o goleiro. Ele foi o responsável por marcar todos os últimos cinco gols de sua seleção em Copas e está a um de igualar o recorde de seis gols consecutivos de seu país no torneio.

Qatar faz jogo duro

Sem conseguir reagir na bola, a seleção qatari endureceu a marcação. Foram três cartões amarelos no primeiro tempo e pelo menos duas entradas firmes em Valencia. O craque equatoriano até ficou sentindo após uma das pancadas e saiu de campo para ser atendido, mas retornou a campo.

Os donos da casa melhoraram antes do intervalo, com o Equador diminuindo a intensidade, e quase chegaram a marcar na última jogada do tempo. Al Haydos recebeu pela direita e mandou um cruzamento na medida para a área. Almoez Ali estava sozinho diante do goleiro, mas o atacante não conseguiu acertar a bola em cheio e desviou de cabeça para fora.

Segundo tempo morno

Com a partida sendo realizada à noite no Qatar, e devido também ao pleno funcionamento do sistema de ar condicionado do estádio, o calor não foi um fator determinante no confronto. Além disso, o segundo tempo teve uma temperatura abaixo do que foi visto em campo nos 45 minutos iniciais.

Em vantagem no placar, o Equador continuou buscando o ataque, mas sem ser tão incisivo e eficiente quanto na primeira etapa. O Qatar também teve suas oportunidades, mas terminou o jogo sem acertar o gol em suas cinco finalizações.

Principal nome da partida, Enner Valencia foi substituído na reta final do jogo após sentir dores e ficou com gelo no joelho no banco de reservas.

Arboleda no banco

Robert Arboleda, zagueiro equatoriano do São Paulo, começou a partida no banco de reservas. O jogador lesionou o tornozelo esquerdo em junho e teve sua presença na Copa ameaçada. Ele conseguiu se recuperar a tempo e até disputou o último amistoso da seleção antes de ir ao Qatar, mas não foi acionado no jogo de abertura.

Ficha técnica

Qatar 0 X 2 Equador

Competição: 1ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2022

Local: Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Qatar

Data e hora: 20 de novembro de 2022, às 13h (de Brasília)

Público: 67.372 torcedores

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Assistentes: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini

Cartões amarelos: Al Sheeb (QAT), Almoez Ali (QAT), Caicedo (EQU), Karim Boudiaf (QAT), Méndez (EQU)

Gols: Enner Valencia (EQU), aos 16′ e aos 31′ do primeiro tempo

Qatar: Al Sheeb; Al-Rawi, Khoukhi e Hassan; Pedro Miguel, Boudiaf, Al Haydos (Waad), Hatem e Ahmed; Akram Afif e Almoez Ali (Muntari). Técnico: Felix Sanchez.

Equador: Galíndez; Presciado, Félix Torres, Hincapié, Estupiñán; Plata, Méndez, Caicedo (Franco) e Ibarra (Sarmiento); Valencia (Cifuentes) e Estrada (Kevin Rodríguez). Técnico: Gustavo Alfaro.