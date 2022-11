Confronto entre facções deixa um ferido a tiros no Santa Inês

João Felipe Carvalho de Mendonça, de 21 anos, foi ferido com um tiro após um ataque de membros de uma organização criminosa na manhã deste domingo, 20, Travessa Pinho, no bairro Santa Inês, no segundo distrito de Rio Branco. Durante a ação dos criminosos, a Polícia Militar foi acionada e prendeu oito pessoas e apreendeu quatro armas de fogo e munições.

Uma guarnição da Polícia Militar estava fazendo patrulhamento de rotina na Via Chico Mendes quando recebeu informações via COPOM que cerca se dez indivíduos armados estariam na rua Santa Inês, no bairro Santa Inês.

Ao se aproximarem da ocorrência, populares informaram aos policiais que os criminosos estavam em outra travessa do bairro. A guarnição se deslocou até ao local e visualizaram quatro indivíduos em posse de armas de fogo dentro de um terreno aberto, neste momento foi dada voz de prisão e os criminosos apontaram as armas de fogo na direção dos policiais que revidaram a injusta agressão e efetuaram alguns tiros, vindo a trocar tiros com os criminosos.

Foi quando os agentes se desfizeram das armas de fogo, jogando-as no solo em frente a residência onde eles invadiram e saíram correndo para o fundo do terreno. Os militares fizeram o acompanhamento e conseguiram alcança-los no final do terreno. Foi dado voz de prisão aos 04 indivíduos e encontrado no quintal 03 armas de fogo.

Os policiais informaram a reportagem do ac24horas que João Felipe foi ferido com um tiro em um outro momento enquanto bebia com amigos na rua. Os membros de uma facção rival os abordaram e efetuaram vários tiros, vindo a atingir João no pescoço.

A ambulância do SAMU foi acionada pelos Policiais Militares e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a João Felipe que foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Durante o confronto entre facções outras guarnições policiais foram acionadas e conseguiram prender os demais envolvidos na guerra entre facções em outros lugares próximo ao bairro Santa Inês, onde foi encontrado também armas de fogo.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão todos os envolvidos que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.