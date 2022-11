Homem é preso pela PM e morre no banheiro da DEFLA após ser liberado por delegado

Uma ação de investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) resultou na prisão de Alisson Jonatas Gomes da Silva, de 19 anos, mais conhecido no mundo do crime como vulgo “Sabotagem”. A prisão ocorreu na tarde desta sexta-feira, 18, em uma residência no bairro Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia Civil, Alisson Jonatas que estava com um mandado de prisão em aberto é um dos acusados de terem matado na noite de quarta-feira, 16, Pedro Silva de Souza em uma residência no bairro Cidade Nova, no segundo distrito da capital.

O ac24horas teve acesso a um vídeo que foi publicado na rede social onde membros da facção Bonde dos 13, aparecem fazendo apologia ao crime, citando o nome da organização criminosa B13 e em seguida, Pedro Silva é mostrado morto no chão.

Durante a ação da Polícia Civil nesta sexta-feira, uma pessoa conseguiu fugir. Os Agentes da Delegacia de Homicídios também já identificaram outros três envolvidos no homicídio e segue com as diligências no sentido de descobrir para onde o corpo foi levado. Inicialmente a Polícia Civil acredita que a vítima foi jogada dentro do Rio Acre.

O criminoso Alisson Jonatas, vulgo “Sabotagem” foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) e está à disposição da justiça.