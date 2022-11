Guinada à esquerda!

Com a eleição de Lula muda completamente o eixo de desenvolvimento para o a Amazônia e especialmente o Acre. O discurso do agronegócio propalado nas eleições de 2018 perde força para a volta do modelo de desenvolvimento sustentável, ou seja, a floresta em pé.

Órgãos como Ibama, ICMBio, Instituto Chico Mendes, Imac e secretarias municipais de meio ambiente deverão ganhar força na nova política a ser implementada a partir de janeiro do ano que vem. As populações tradicionais (tema da redação do ENEM este ano) serão empoderadas com parcerias público/privadas e público/comunitárias. Marina Silva, Binho Marques e Jorge Viana estarão lá para garantir.

Vale salientar que em governos petistas passados, o agro foi muito valorizado a despeito das rusgas da última campanha eleitoral. Muito embora, os órgãos de fiscalização pesaram a mão na aplicação de multas sobre grandes, médios e pequenos, deixando o setor revoltado.

Para receber recursos, o governador Gladson Cameli terá que dar uma guinada na locomotiva à esquerda e garantir o sucesso do segundo mandato. Só precisa tomar cuidado para que o trem não descarrile com tantos bolsonaristas no Acre que tem pavor ao conceito de desenvolvimento sustentável. Se Gladson não acompanhar as mudanças, o Acre perde, Amazonas e Pará ganham. Já saíram na frente!

“Sustentabilidade: A eterna prosperidade de todas as coisas”. (Andrea Taiyoo)

. A política tá uma pasmaceira só!

. Nada de novo!

. Não vai ter golpe, não vai ter é nada!

. “Opção do Lula pelos pobres revolta mercado financeiro”.

. Isto, segundo o cientista político Macunaíma Silva.

. O pior, segundo disse em sua palestra, é que muitos pobres ficam do lado do mercado.

. Os bancos querem o mesmo modelo de política de quando o Fundo Monetário Internacional (FMI) mandava e desmandava no Brasil.

. Pelo visto, tem gente com saudades.

. Sofrível as décadas de 80 e 90.

. Ninguém nem lembra mais, foi pouco tempo depois da extinção dos dinos.

. O problema é que o Lula está falando demais!

. Cala a boca Lula!

. PT, MDB, PSD deverão caminhar juntos nas eleições de 2024; sem ajuda o PT não sobre de jeito nenhum no Acre.

. Para onde vão os prefeitos que deixarão o PT é uma resposta muito particular, pessoal.

. O Macunaíma arrisca que é para onde estiver batendo o vento.

. Pode ser!

. Transformar os concessionários em permissionários novamente no shopping Aquiry é cruel, é fazer pessoas perderem 20,30 anos de todo o investimento que se fez na vida.

. Não vai dar certo!

. Prefeito Bocalom precisa focar na reeleição!

. Os acreanos Jorge Viana e Binho Marques (ex-governadores) agora podem salvar a empresa Peixes da Amazônia.

. A BR-364, também!

. TRE preparando a solenidade de posse dos eleitos que deverá acontecer agora em dezembro.

. Bom dia!