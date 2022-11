Acre ainda não aparece com crescimento de SRAG no Boletim Infogripe

A dois dias da abertura oficial da Copa do Mundo de 2022, o Catar vinha pressionando a FIFA para a que a venda de bebidas alcoólicas fosse totalmente proibida nos oito estádios que vão receber jogos. A pressão deu certo: segunda a FIFA, a venda de cerveja com álcool será retirada dos perímetros dos estádios e focadas no Fan Festival e outras áreas voltadas a torcedores. Nas arenas, uma versão zero álcool da cerveja oficial do torneio será a única opção. A decisão foi comunicada na manhã desta sexta-feira, via comunicado oficial.

“Após discussões entre o país anfitrião e a Fifa, foi decidido focar a venda de bebidas alcoólicas nos FIFA Fan Festival no lugar de outros destinos e áreas licenciadas do torneio, removendo pontos de vendas de cerveja dos perímetros dos estádios. Não haverá impacto nas vendas de Bud Zero, que seguirá disponível em todos os estádios da Copa do Mundo do Catar”, diz o comunicado.

A Budweiser, marca de cerveja patrocinadora do evento, tem um contrato com a FIFA de US$ 75 milhões. A entidade agradeceu à empresa publicamente pela compreensão quanto às mudanças.

Segundo o jornal norte-americano “The New York Times”, o pedido teria partido do sheik Jassim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, irmão do emir governante do Catar e voz mais forte da família real na interlocução com a organização do torneio. Na semana passada, uma determinação oficial fez com que barracas de venda de cerveja fossem realocadas para locais “mais discretos”, afastados da torcida que iria aos estádios.

O veículo lembra que a cerveja com álcool ainda estará disponível em suítes de luxo reservadas para dirigentes da FIFA e outros convidados.

Custaria R$73

Mesmo proibida por conta dos costumes do país da Copa do Mundo, a venda de bebidas alcoólicas — mais especificamente da Budweiser, patrocinadora oficial do evento— seria permitida apenas em áreas em que o consumo de álcool é permitido no Catar.

Até o preço já tinha sido divulgado, dando conta que um copo de chopp com 500ml custaria US$ 13.73, o equivalente a R$73.