Morre vítima de câncer a ex-primeira-dama do município de Rodrigues Alves

O Shopping Copacabana, localizado em Cruzeiro do Sul, prepara um espaço com telões para os torcedores assistirem aos jogos da Copa do Mundo, incluindo a abertura do evento, neste domingo, 20.

Além dos telões na praça de alimentação, aparelhos de televisão serão instalados em vários pontos do Shopping.

O empresário Assem Cameli diz que todos os estabelecimentos da praça de alimentação estarão funcionando nos dias de jogos, bem como as lojas. “Vamos estar com os telões em todos os jogos da Copa e claro, que nos dias de partidas da Seleção Brasileira, a animação será bem maior. Se o Brasil chegar à final decidiremos juntos como será o funcionamento dos espaços, mas até lá, tudo estará funcionando nos dias de jogos”, explicou.

A Copa do Mundo será aberta no domingo, 20 de novembro, no Catar, com a partida entre a Seleção do país anfitrião, o Catar, às 13h – horário de Brasília; sendo 11 da manhã no Acre. O Brasil jogará nos dias 24 e 28 novembro, e no dia 2 de dezembro.