“Lutamos para ser Brasil”, diz Gladson sobre Tratado de Petrópolis

Com a chegada da nova variante do coronavírus, chamada de BQ.1 e o aumento do número de casos da Covid-19 na última semana no Acre, a secretaria de saúde, Paula Mariano, declarou ao ac24horas nesta quarta-feira, 16, que está descartado, momentâneamente, a reativação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

A nova variante já havia sido encontrada no Amazonas em 20 de outubro, de acordo com a unidade da Fiocruz no Estado, o que fortalece a hipótese de que ela circula em diferentes locais do país. “No momento não”, respondeu a gestora.

No entanto, com novos 50 casos da doença em solo acreano, o governo pode avaliar a retomada do uso de máscaras em locais fechados.