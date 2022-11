Homem é alvejado a tiros em distribuidora e morre no hospital de Senador Guiomard

O morador em situação de rua Airton Freitas Moisés, de 29 anos, conhecido como “Fiapo”, foi ferido com uma facada no peito na noite dessa quarta-feira, 16, em um bar situado na rua Antônio Pessoa Jucá, antiga rua Flaviano Melo, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Airton estava pedindo bebida alcoólica a clientes do estabelecimento quando um homem não identificado pela polícia desferiu uma facada que atingiu o peito da vítima. “Fiapo”, mesmo ferido, ainda conseguiu correr para não ser morto e caiu em via pública. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

Populares acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Airton ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características do acusado fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas não obtiveram êxito na ação. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.