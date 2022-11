Empresa do Rio de Janeiro vai receber mais de R$ 3,4 milhões do governo do Acre para iluminação e decoração natalina

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 16, o contrato com a empresa que vai prestar serviço de locação de material para decoração natalina em prédios e locais públicos. De acordo com a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, o contrato compreende transporte, instalação/desinstalação, montagem/desmontagem, eventual substituição e manutenção.

O contribuinte acreano irá pagar R$ R$ 3.474.4364 para a empresa VACC Indústria Comércio e Serviços Eireli. A empresa está sediada em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e existe desde o ano de 2016. É uma empresa que tem por atividades principais fabricação de estruturas metálicas, obras e fabricação de luminárias. A empresa conta com um único dono, Affonso Barbosa da Silva Filho, que é, inclusive, quem assina o contrato com o governo.

De acordo com a descrição do Diário Oficial, o valor será pago em árvores de Natal e decorações como lâmpadas e instalações de temas natalinos em vários pontos da capital, inclusive, o Palácio Rio Branco. Não há informação no Diário de onde serão as outras instalações. Se for seguido o padrão de anos anteriores, a decoração deve contemplar pontes e espaços como o Calçadão da Gameleira.