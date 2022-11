Bancos e órgãos públicos: como deve ser o expediente na Copa do Mundo de 2022 no Acre

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que os bancos no Acre terão horário especial de atendimento ao público nas agências nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol. As agências funcionam das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30.

A maioria dos órgãos públicos e instituições do Acre terão expediente diferenciado nesses dias. No caso da Febraban, a decisão considera questões como a segurança das agências e de transporte de valores, e está de acordo com regras oficiais.

Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking, assim como as salas de autoatendimento, funcionarão normalmente nos dias de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição, a seu critério.

As repartições públicas ligadas ao Governo do Estado do Acre, nos jogos que começarem às 14h os servidores devem trabalhar das 7h às 12h. Nas partidas das 10 horas o expediente deve ocorrer em home office. Nos órgãos considerados essenciais, como segurança e saúde, o expediente deve ser normal.

Já no Poder Judiciário do Acre está estabelecida a redução do horário de expediente em todas as unidades judiciárias e administrativas. Nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, o expediente será no período de 7h às 13h. No dia 28 deve ser ponto facultativo.

O Tribunal Regional Eleitoral também já anunciou expediente da Copa: das 7h às 10h, quando a partida tiver início às 11 horas; das 7h às 13h, quando a partida tiver início às 14 horas.

Nos órgãos do Governo Federal, quando o jogo for às 10h não haverá expediente. À tarde, os servidores serão dispensados mais cedo.

O comércio ainda não divulgou seu expediente no Acre. A maioria deve abrir ou fechar apenas durante o jogo.