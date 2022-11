PT: De quem é a culpa?

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, em via de ser expulso do PT, afirmou que, “a culpa de sua expulsão do partido é do Jorge Viana”. Na verdade, Jerry quer arranjar um bode expiatório para sua postura durante a campanha eleitoral. Mais do que ninguém, o prefeito Correia deveria saber o que diz o estatuto do PT sobre infidelidade partidária. Ele sabe que a culpa não é de Jorge Viana, mas precisa se justificar diante dos eleitores petistas de sua cidade.

O mínimo que poderia ter feito era pedir licença, afastamento ou até mesmo o desligamento do PT para apoiar outros candidatos. Fazer o que o governador Gladson Cameli fez quando decidiu apoiar a reeleição da ex-prefeita Socorro Neri (PSB à época), eleita deputada federal recentemente pelo PP. E o que o prefeito Bocalom fez agora para apoiar a candidatura de Sérgio Petecão (PSD). Os dois pediram afastamento do PROGRESSISTA. Muito embora o PT nem aceite esse tipo de postura, mas publicamente seria aceitável.

Por que os petistas de Xapuri não pediram a expulsão do prefeito Bira Vasconcelos? Jerry Correia poderia responder: Porque apoiou Jorge Viana para o governo! A Resposta é não, e não. O Bira apoiaria qualquer candidato definido pelo PT em convenção, inclusive o deputado Jenilson Leite (PSB) se a aliança tivesse dado certo. A postura do Bira desmonta qualquer argumento contrário, principalmente por ter Gladson Cameli como parceiro institucional sem ter transgredido o estatuto do PT. Portanto, a culpa não é do Jorge Viana é dele mesmo, do Jerry, muito menos do PT. Regras são regras…

“A culpa é do mordomo”. (Alfred Hitchcock)

. Uma coisa é certa:

. Depois desse movimento patriota todo, a maioria das pessoas aprenderão a cantar corretamente o Hino Nacional.

. Região de fronteira do Vale do Acre carecendo de uma operação em larga escala para conter a onda de violência.

. É o que pedem os habitantes da região.

. A situação é tensa!

. O governador Gladson Cameli já embarcou nas propostas da COP 27 e articula a vinda de recursos para o Acre.

. Certo ele!

. O sucesso ou fracasso do governo recai sobre o seu espinhaço.

. Gladson sempre dá um passo à frente na política.

. Quem não parou de trabalhar um minuto sequer foi o deputado federal e senador eleito Alan Rick (União Brasil).

. Por falar em União Brasil, notícias vindas do DF dão conta de que o partido poderá fazer parte da base do futuro governo Lula/Alckmin.

. O Alckmin é um lorde!

. O PSD do senador Petecão já enfiou a bola na caçapa.

. Subestimar o poder de influência dos Vianas (mesmo sem mandato) no futuro governo Lula é um erro de avaliação política.

. Porém, tem gente que ache que não.

. O prefeito Tião Bocalom precisa focar na sua reeleição…

. Bom dia!