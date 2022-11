Infiltração em calçamento levou parte de aterro para dentro do Igarapé Preto, diz Imac

O presidente do Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac), Nelson Sales, emitiu uma nota de esclarecimento na tarde desta quarta-feira, 16, após ser questionado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) a investigar e pronunciar sobre A coloração da água do balneário Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul.

Sales afirma que uma equipe do Imac esteve nesta quarta no entorno do Igarapé Preto avaliando os danos causados pelo rompimento de parte do calçamento da AC-405, ocasionado pelas fortes chuvas ocorridas nos últimos dias na região do Juruá.

“O levantamento preliminar constatou uma infiltração no calçamento, que levou parte do aterro para dentro do igarapé, mudando momentaneamente a coloração da água”, disse o presidente, garantindo que as águas do igarapé voltaram à coloração normal.

“Trata-se, portanto, de problema momentâneo e em fase de avaliação pelas nossas equipes técnicas que atuam na região”, completou Sales.

O Imac ressaltou que o governo do Acre tem forte preocupação e cuidado com questões ambientais, razão pela qual, de forma preventiva, orientou a direção do Imac para que uma equipe técnica de Rio Branco faça uma vistoria mais detalhada sobre possíveis consequências ambientais que possam ter ocorrido.

“Informamos ainda que, se comprovada alguma irregularidade, o Imac notificará os responsáveis pela obra e tomará as providências determinadas pela legislação vigente para reparação do dano”, concluiu.