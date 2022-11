Agência dos Correios da Isaura Parente encerra atividades nesta quarta-feira

O prefeito do município de Mâncio Lima, Isaac Lima, recém-expulso do Partido dos Trabalhadores em deliberação ocorrida na última segunda-feira (14), disse ao ac24horas, por meio de sua assessoria, que a decisão do partido não o surpreendeu e apenas antecipou decisão que ele já havia tomado de deixar a sigla da qual já havia pedido afastamento.

“Essa notícia não é nenhuma novidade para o prefeito, ele não foi pego de surpresa. Eles apenas estão antecipando uma decisão que ele já havia tomado e comunicado ao partido lá atrás. O prefeito é muito transparente e costuma resolver as coisas com muita seriedade”, disse o assessor de comunicação do prefeito, Jenildo Cavalcante.

O assessor ainda relatou algumas circunstâncias que levaram Isaac Lima a apoiar Gladson Cameli nas últimas eleições. Em primeiro lugar, ele citou o apoio prestado pelo governador para a reeleição do prefeito nas últimas eleições municipais. Em seguida, comparou o apoio dado ao município por Tião Viana, em seu governo, e por Cameli, na atual gestão.

“É só avaliar o tratamento que o prefeito Isaac teve no governo Tião Viana para o tratamento que ele tem com o Gladson Cameli, que abriu mão de apoiar a sua candidata em favor do Isaac. O prefeito era mal recebido no gabinete (do Tião). Os secretários não recebiam o prefeito e não visitavam a prefeitura com a mesma frequência que os atuais secretários visitam”, disse.

Jenildo Cavalcante também afirmou que durante o período em que Jorge Viana não definia se seria candidato ao governo ou ao senado, o prefeito conversou com o seu irmão, o então deputado Jonas Lima, quando decidiu não sair para a reeleição, e depois disso declarou apoio para o presidente da Aleac, Nicolau Júnior, e para Gladson.

“O prefeito está muito tranquilo e diz que vai estar do lado de quem ajuda o município. Hoje, o governo já está investindo mais de R$ 10 milhões em Mâncio Lima. Então, o prefeito não ia deixar de apoiar um governo que está ajudando a cidade para embarcar em outro que não ajudou no passado e que não deu nenhuma esperança de que seria diferente no futuro”, concluiu.