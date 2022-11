Cidade cenográfica criada pela Globo para minissérie sobre no Acre encontra-se destruída

O ex-governador e ex-senador Jorge Viana (PT) deve ser aproveitado em algum cargo no novo governo do presidente eleito Lula a partir de janeiro de 2023. É o que aponta o economista Bruno Carazza, colunista do jornal Valor Econômico, em publicação realizada nesta segunda-feira, 14, intitulada “O difícil quebra-cabeça do Ministério de Lula”.

De acordo com Bruno, o futuro presidente terá que recompensar petistas sacrificados nas eleições estaduais e acomodar quadros importantes do partido que saíram derrotados nas urnas. “Entre os que colocaram objetivos pessoais de lado em nome das alianças regionais do PT estão os governadores Rui Costa e Izolda Cela, o senador Jean Paul Prates e o deputado Reginaldo Lopes. Entre os candidatos derrotados, Fernando Haddad e Jorge Viana são presença certa no Diário Oficial no primeiro dia útil do governo Lula 3”.

A publicação não enfatiza qual seria o cargo que Viana ocuparia no planalto, mas outros jornais o colocam como nome que poderia compor na pasta econômica ou ambiental. O ac24horas procurou o petista do Acre para comentar a nota do jornal especializado em economia, que afirmou que foi convidada apenas para a equipe de transição.

“Eu conversei com o presidente na terça-feira em São Paulo, mas ele só vai começar definir nomes para o governo mais pra frente. Tudo que falam são especulações. Eu fui convidado pra fazer parte da equipe de transição. Só isso”, disse Viana.

Leia a publicação do Valor Econômico na integra AQUI.