Setor de serviços cresce 0,9% em setembro no Acre

Nomeado em março de 2019, o Diário Oficial publicou na edição desta sexta-feira, 11, o pedido de demissão do médico Pedro Pascoal do cargo de Coordenador Estadual do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU, da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE).

Considerado um dos melhores quadros da saúde estadual, tanto que estava no cargo desde o início do governo praticamente, o pedido de demissão surpreendeu. O ac24horas conversou com o médico que explicou que sua exoneração foi por questões pessoais. “Serei extremamente grato ao governador Gladson Cameli, mas fiz questão, neste momento, de optar por ficar mais próximo da minha família. Estou em São Paulo, onde mora a minha mãe. É sempre uma decisão difícil pelo trabalho que realizamos no SAMU”, afirma.

Pascoal destaca alguns avanços como o aumento do recurso de repasse de R$ 1,1 para R$ 1,7 milhões de reais, habilitação da aeronave do CIOPAER com valor integral e disponível 100% para o SAMU e implantação de rádio comunicação digital de Assis Brasil até Cruzeiro do Sul e a aquisição de 28 ambulâncias com recursos próprios. “Antes de sair do cargo ainda ainda recebi a informação de que, no máximo, até fevereiro, vamos receber mais 10 ambulâncias para o SAMU”, explica.

Na mesma edição do Diário foi nomeado para o cargo, Eduardo Formiga Nogueira.