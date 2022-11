Servidores da educação de Rio Branco participam de palestra sobre primeiros socorros

Os servidores da rede municipal de Rio Branco, participaram nesta semana da III Formação Continuada para os Profissionais de Apoio Especializado: professores mediadores do AEE, de libras, bilíngue e cuidador pessoal.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura da capital, por meio do Departamento de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (Seme), com a palestra sobre primeiros socorros e prevenção de acidentes, ministrada pelos bombeiros militares do Acre, no Anfiteatro Garibaldi Brasil na (Ufac) e no Auditório do NAI.

“O evento teve como objetivo orientar os cuidadores e professores bilíngues sobre como acionar o serviço de emergência e prestar os primeiros socorros aos alunos e funcionários das escolas”, informou a gerente do Departamento de Educação Especial, Sandra Asfury.

Com o tema ‘Princípios Básicos de Primeiros Socorros’, a formação teve como base o cumprimento da Lei Nº 13.722, de 4 de outubro de 2018, mais conhecida como a Lei Lucas.

O dispositivo estabelece a obrigatoriedade da capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de recreação infantil.