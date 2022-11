Montagem da peça Romeu e Julieta busca patrocinadores para a realização dos espetáculos

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– Especial Scorpions

Diretamente de Porto Velho, o cantor Laurence Lacerda chega a Rio Branco para o Especial da banda alemã Scorpions, nesta sexta-feira, 11, às 22 horas, no Studio Beer, com pré-show de Bárbara Maia.

– Faces Distópicas

O Café com Poesia, prepara uma noite cultural, neste sábado, 12, às 19h, com a apresentação teatral de Faces Distópicas, com Brenn Souza e o pocket show com AsAguadeiras.

– Cine Teatro Recreio

Tem sessão de filmes nas telonas do Cine Teatro Recreio, com o melhor das produções brasileiras e mundiais. Com os longas ‘Curtas Jornadas Noites Adentro’, ‘Paloma’, ‘Noites de Paris’, ‘Carvão’ e o ‘Clube dos Anjos’, as apresentações ocorrem todo o fim de semana, às 15h20 e 17h30.

– Recanto Food&Beer

O Recanto Food&Beer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou três noites especiais para aproveitar bem o fim de semana. Agora com novo horário de funcionamento, das 19h às 03h.

Nesta sexta-feira, 11, acontece o ‘Especial Los Hermanos’, com a banda Os Velhos Cowboys e o DJ Neto Barcelar. Já no sábado, 12, tem o ‘Ressaca do Orjia’, com 60L de gummy grátis. Fechando a semana, o ‘Pagode do R’, esquenta o domingo, 13, com Rodrigo Damasceno e banda e promoção de caipirinha e caipiroska.

– Viradinha Cultural

O coletivo Tempo de Teatro realizará no domingo, 13, a Viradinha Cultural no Varadouro, uma noite de Teatro e cerveja. Com início as 21h, o evento contará com 4 apresentações.