Morador em situação de rua é atropelado e morre em frente ao PS de Rio Branco

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Matheus Souza da Silva, de 30 anos, foi preso na tarde desta quarta feira, 9, após fazer um arrastão no transporte coletivo que faz a linha do bairro Liberdade e trocar tiros com a Polícia Militar. O caso aconteceu na BR-364, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, o criminoso estava em uma parada de ônibus na BR-364 aguardando o transporte coletivo, quando fez o sinal ao motorista do ônibus pedindo parada, fingido ser um passageiro. Ao entrar em posse de uma escopeta calibre 28, anunciou o assalto, colocou arma de fogo na cabeça do motorista, roubou o dinheiro do caixa, carteiras e celulares e bolsas dos passageiros. Após a ação, Matheus desceu do ônibus e fugiu em uma bicicleta na direção do conjunto Habitacional Cidade do Povo.

Vários passageiros visualizaram uma viatura da Polícia Militar que estava em patrulhamento na região, informaram do roubo e passaram as características do assaltante aos policiais. Matheus, ao perceber ao aproximação da Polícia, abandonou a bicicleta e entrou em uma área de mata na tentativa de fugir. O criminoso ainda efetuou um tiro contra a guarnição Policial, que revidou trocando tiros com o bandido. Em seguida, Matheus foi abordado.

O assaltante foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Na delegacia, foi constatado que Matheus já tinha passagens pela justiça pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

As vítimas registraram um boletim de ocorrência na Delegacia e tiveram seus bens devolvidos.