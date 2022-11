Furto de fios deixa alunos sem aulas e Defensoria Pública sem atendimento em Cruzeiro do Sul

A XVII Semana Nacional de Conciliação do Tribunal de Justiça do Acre em Cruzeiro do Sul busca realizar 80 acordos em ações que tramitam no Juizado Especial Cível. As audiências de Conciliação, que começaram na segunda-feira, 7, e prosseguem até sexta-feira, 11, na Cidade da Justiça.

O objetivo é resolver os conflitos em menos tempo, com menos burocracia e contribuição. A titular do Juizado Especial Cível e Fazenda Pública de Cruzeiro do Sul, juíza Evelyn Bueno, diz que a maior procura na Vara, e levadas para o mutirão, é por questões envolvendo bancos, a empresa Energisa, empresas de telefonia e demandas de consumo.

“Com essas audiências, realizadas por dois profissionais treinados, além de reduzir o número de processos, o objetivo é também incentivar as pessoas a conciliarem”, explicou ela.

A juíza diz que o resultado do mutirão da justiça realizado anualmente em novembro, é sempre positivo, com taxa de conciliação que varia de 40 a 50%, percentual que ela espera superar este ano.

Evelyn Bueno ressalta ainda que, em demandas de consumo, as pessoas devem atuar inicialmente de forma administrativa, junto ao Procon. E em seguida a Justiça. “Tentem sempre conciliar. E nós do judiciário estamos aqui de portas abertas para resolver as questões que as pessoas não conseguem resolver sozinhas”, concluiu.