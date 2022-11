Estudantes da rede pública participam do Campus Tour 2022 da Uninorte

O Centro Universitário Uninorte realiza nesta quinta-feira, 10, o Campus Tour 2022, evento que tem o objetivo de apresentar o dia a dia da instituição acadêmica e auxiliar na escolha profissional de estudantes do ensino médio da cidade de Rio Branco.

De acordo com a organização do evento, são esperados cerca de 331 alunos de três escolas diferentes: o Colégio Militar Tiradentes, Heloísa Mourão Marques e Raimundo Silva – escolas públicas da cidade que concluem o terceiro ano do ensino médio na capital acreana.

O “Campus Tour” funciona como uma vitrine de profissões para os jovens que estão decidindo que profissão seguir. Para isso, vão contar com uma série de atividades expositivas sobre os principais cursos de graduação oferecidos pela Uninorte, como Enfermagem, Odontologia, Biomedicina, Direito, Publicidade e Propaganda, Licenciaturas, Administração, Engenharias, entre outros.

A organizadora do evento, Maria Luiza, contou que a amostra serve para os alunos conhecerem os cursos acadêmicos da instituição. “Temos mais de 30 cursos da graduação e 20 de pós graduação. É uma oportunidade para os alunos e a sociedade em geral conhecerem a Uninorte”, declarou.

A instituição realiza a amostra da motocicleta do Serviço Avançado de Urgência e Emergência de Rio Branco (SAMU), que, nas primeiras horas do dia, já é a atração do evento. O técnico de enfermagem, Paulo Moura, contou que a modalidade é mais rápida e, consequentemente, salva vidas. “A vantagem é o tempo”, revelou.

No Campus Tour, os participantes serão recepcionados pelos professores e alunos da Uninorte, que vão apresentar as rotinas e tarefas de diferentes cursos de graduação.

As atividades programadas, estão: soluções químicas; criação de jogos 2D; projeção mapeada; simulação de parada cardiorrespiratória; simulação de atendimento por um cirurgião dentista; uso de microscópio e demais atividades.