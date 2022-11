Aposta única do litoral paulista leva prêmio principal da Mega-Sena

Uma aposta do Guarujá, no litoral paulista, acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2.536 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (9) e levou um prêmio de R$ 64.250.536,10.

Prêmio de 5 acertos para 94 apostas ganhadoras, sendo que cada um leva R$ 55.876,02; e 4 acertos foram 9.282 apostas ganhadoras, com R$ 808,37 cada.

Para o sorteio do sábado (12), o prêmio para quem acertar as seis apostas é de R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 17 horas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.