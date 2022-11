Projeto promove 3° Encontro de Artes Cênicas e Acessibilidade Cultural em Rio Branco

Entre os dias 21 e 24 de novembro ocorre, em Rio Branco, o III Encontro de Artes Cênicas e Acessibilidade Cultural: práticas e desaprendizagens.

O evento tem na programação palestras, mesas-redondas, oficinas e espetáculos nos espaços da Universidade Federal do Acre (Ufac) e no teatro do SESC centro.

A iniciativa realizada pela Ufac, tem parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRN) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com o objetivo de debater e apresentar práticas de acessibilidade cultural nas artes cênicas.

As inscrições podem ser feitas no link https://forms.gle/2ywXhBAo5CYZ8ydq5. Mais Informações serão divulgadas no Instagram: @artesacessibilidade

Os encontros presenciais e online, contarão com a participação de artistas e pesquisadores de várias partes do Brasil, além de intérpretes de libras.