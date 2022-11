Programa ‘Olhar Digital’ entrega 76 pares de óculos para estudantes de Rio Branco

Cidadãos que procuram o atendimento presencial no prédio da Receita Federal em Rio Branco capital do Acre tem reclamado no tratamento recebido logo na recepção do órgão.

Acontece que sem ser baseado em nenhuma lei, a ordem dada pelos seguranças que trabalham no local é que ninguém pode ficar acompanhado no prédio mesmo se tratando de um órgão público.

Na manhã desta quarta-feira 9. O ac24horas teve acesso a um vídeo onde uma pessoa discute com a segurança do local. A mulher afirma que recebe ordens para que os acompanhantes fiquem do lado de fora do prédio. Ao ser questionada se a decisão é baseada em alguma lei, a segurança não soube responder.

A reportagem ouviu outras pessoas que também reclamaram do atendimento. “O atendimento é muito ruim. A gente chega aqui com alguém em busca de atendimento e tem que ficar do lado de fora. Vi crianças e pessoas idosas do lado de fora”, afirma a funcionária Edileuza Maia.

Marcelo Rodrigues, autônomo, afirmou que mesmo explicando que não podia ficar no sol, não teve seu direito respeitado.

“Eu cheguei acompanhando da minha esposa que vai solicitar alteração de dados no CPF e a recepcionista disse que eu não poderia aguardar dentro do prédio, que tinha que ficar fora. Eu disse que sou diabético, estava me sentindo mal, não podia ficar no sol e ela disse que não estava fazendo sol, ao meio dia no clima de Rio Branco. Me senti muito constrangido sendo tratado assim na frente de todo mundo”, afirma.

Após o homem do vídeo se recusar e afirmar que só sairia do prédio se fosse mostrada uma lei que o impedisse de estar dentro da instalação pública, as demais pessoas que estavam do lado de fora tiveram permissão para também entrar no prédio.

O ac24horas não conseguiu falar com a chefia da Receita Federal aqui no Acre para saber se a determinação é da empresa de segurança ou da própria instituição. O espaço segue aberto, caso haja interesse na manifestação.

Veja o vídeo: