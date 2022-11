Novo governo avalia volta do horário de verão e Acre pode ter 3 horas a menos que Brasília

O Acre poderá voltar a ter até três horas de diferença em relação ao horário de Brasília em determinado período do ano, pois o presidente eleito, Lula, iniciou uma consulta popular sobre o retorno do horário de verão.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) postou esta semana no Twitter uma enquete para sondar a opinião dos internautas. Ao encerramento da votação o sim venceu com mais de 66,2% entre 2,3 milhões de votos.

O Brasil é um país tão grande que tem quatro fusos horários: o de Brasília, que abrange a totalidade das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, além dos estados do Pará, Amapá, Tocantins, Goiás e o Distrito Federal; o de Fernando de Noronha (uma hora à frente de Brasília); o do Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (uma hora atrás de Brasília); e o do Acre e oeste do Amazonas (duas horas atrás de Brasília).

A Wikipédia explica que o horário de verão é a prática de adiantar os relógios uma hora durante os meses da primavera e do verão, com o alegado objetivo de economizar energia nas regiões que mais recebem luminosidade solar nesse período do ano.

Entre os efeitos esperados estão economia de energia elétrica, mais vendas no varejo e nos bares, segurança na ruas, Exercícios e uso de espaços públicos, mudança no ciclo agropecuário, diferentes horários por todo o Brasil.

O período de adaptação pode levar até uma semana, causando insônia e cansaço.