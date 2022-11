Mais de 3 mil pessoas estão inscritas para fazer o Enem 2022 em Cruzeiro do Sul

Na tarde desta terça-feira, 8, um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta acabou com o veículo derrubando parte do muro de uma casa no Bairro do Alumínio em Cruzeiro do Sul.

O carro dirigido pelo advogado Marcus Paulo Ciacci caiu de ponta no quintal da residência e apesar da gravidade do acidente nenhum dos dois condutores teve ferimentos graves.

Segundo a Polícia Militar, o condutor do carro tentou desviar da moto, pilotada por uma mulher identificada por Clessida, por isso bateu no muro. A perícia não foi ao local porque o advogado se comprometeu em arcar com os prejuízos da moto e do muro.

“O carro foi desviar da moto que estava atravessando um cruzamento da avenida 17 de Novembro, jogou o veículo para a direita, perdeu o controle e bateu no muro. A moto ainda colidiu na porta traseira do veículo, vindo a condutora a cair no chão. As partes entraram em acordo e condutor do carro se comprometeu a arcar com os prejuízos da moto e do muro”, citou a Assessoria de Comunicação da PM de Cruzeiro do Sul

Veja o vídeo: