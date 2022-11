Terça-feira será de tempo firme, quente e ensolarado no Acre, aponta previsão

O Cine Teatro Recreio segue trazendo a Rio Branco o melhor do cinema Internacional e Nacional. Com sessões a partir das 19h, a casa de cinema acreana preparou atrações especiais nessa semana.

Na quarta-feira, 9, será apresentado o longa-metragem ‘Curtas Jornadas Noite Adentro’, uma homenagem ao samba, que contará com a participação do diretor Thiago Mendonça.

Já na quinta-feira, 10, a estreia nacional e película multipremiada, ‘Paloma’ passará nas telonas do espaço, com a presença da atriz principal, Kika Sena. O filme recebeu o prêmio de Melhor Longa da mostra competitiva da Première Brasil do Festival do Rio de 2022.

O público ainda poderá acompanhar outras obras em cartaz, como ‘O Clube dos Anjos’, ‘Carvão’ e ‘Noites de Paris’. Para saber mais sobre as sessões, Acompanhe Aqui as redes sociais do Cine Teatro Recreio.

Sobre os filmes:

Curtas Jornadas Noite Adentro

Seis sambistas paulistanos sonham em ser descobertos na noite, alternando dias em serviços precários e madrugadas na busca por um caminho no mundo da música. Conseguem assim, expelir suas frustrações e agonias do dia de um trabalhador.

Paloma

Paloma é uma mulher trans que está decidida a realizar seu maior sonho: um casamento tradicional, na igreja, com seu namorado Zé. Ela trabalha duro como agricultora em uma plantação de mamão e está economizando para pagar a festa.

A recusa do padre em aceitar seu pedido, faz com que ela enfrente a sociedade rural. Durante o caminho, sofre violência, traição, preconceito e injustiça, mas nada abala sua fé.

Link do Instagram: https://instagram.com/cineteatrorecreioac?igshid=YmMyMTA2M2Y=