Rio Branco tem novembro atípico com apenas 2% da chuva esperada e alerta Defesa Civil

Dados coletados entre os dias 01 e 07 deste mês de novembro fizeram com que a Defesa Civil de Rio Branco emitisse um alerta nesta terça-feira. A informação é de que, com base nesses período, a capital acreana está vivenciando um início de novembro inédito, tamanhas as anormalidades verificadas no clima, temperatura e outros critérios.

De acordo com os dados obtidos, Rio Branco sofre com piora na qualidade de ar, sem previsão de chuvas até o próximo dia 11 e nível do Rio Acre inseguro para está época do ano.

Além disso, as temperatura seguem elevadas, apresentando risco de temporais. “O início do mês de novembro de 2022 vem se mostrando bastante atípico. Registramos que choveu apenas 2% do esperado de todo o mês, piorou a qualidade do ar, dado o número de focos de calor e incêndios ambientais urbanos”, disse a Defesa Civil.

Conforme o órgão, o nível do Rio Acre mostra-se aceitável, mas há de se considerar que não é um nível seguro, pois o aumento que houve nas últimas 48 não é fruto de chuvas no município, mas chuvas ocorridas em outras localidades, que influenciou no nível local. Também não há previsão de novas chuvas até dia 11 de novembro.

“A Defesa Civil do Município de Rio Branco permanece em alerta e realizando todas as ações de resposta necessárias para o enfrentamento ao momento atípico que vivemos”, assegurou.