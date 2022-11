Caos na telefonia móvel em Porto Walter afeta serviços e atendimentos de saúde à população

Suspensas desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020, as visitas aos pacientes internados nas enfermarias do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, serão retomadas nesta quarta-feira, 9, das 14 às 15 horas.

O coordenador médico da unidade hospitalar, Ozzy Câmara, diz que serão permitidos dois visitantes por paciente que deverão se revezar, ficando 30 minutos cada um junto aos doentes. Visitantes com gripe e resfriado, erupção cutânea ou gastroenterites não poderão realizar visitas.

“Pedimos que se o visitante tiver alguma patologia não venha para que não agrave a situação dos pacientes internados”, solicita o médico.

Outros critérios para as visitas são: estar no horário de visita estabelecido pelo hospital; ser maior de 16 anos – as exceções serão avaliadas e autorizadas pela gerência de Enfermagem; não estar sem camisa ou trajando roupas transparentes, minissaia, decote avantajado, shorts, dentre outras vestimentas com exposição de grande área corporal; não levar gêneros alimentícios, salvo com a apresentação escrita da nutricionista da unidade; não apresentar sintomas de embriaguez ou utilização de drogas ilícitas; não estar fumando; não estar abalado emocionalmente, de forma a prejudicar o paciente internado; não levar cigarros, bebidas alcoólicas ou drogas para o hospital; não falar alto na enfermarias ou corredores; e não sentar na cama do paciente.

A direção do Hospital do Juruá destaca ainda que a privacidade do paciente nos horários de repouso, alimentação e procedimentos técnicos deve ser obrigatoriamente respeitada e, sempre que solicitado, os visitantes deverão retirar-se do quarto para a realização de procedimentos. A gerência da unidade pede ainda que os visitantes não levem flores para os pacientes.

Para os leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), as visitas seguem sendo das 13h30 às 14 horas e das 19:30 às 19:45. Só será permitida a presença de um visitante por paciente.