Pela segunda vez, homem é suspeito de incendiar casa da ex-mulher no Acre

O concurso ‘Minha Rua é Louca pelo Brasil’ foi lançado nesta segunda-feira, 7, em Cruzeiro do Sul pela Associação Comercial, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre), prefeitura do município, governo do Estado e duas empresas privadas.

As inscrições poderão ser feitas a partir de hoje até o dia 18 na sede da Associação Comercial. Pelo menos 5 moradores das ruas deverão fazer as inscrições. As ruas enfeitadas para a Copa do Mundo serão julgadas e as três primeiras colocadas serão premiadas com 350 quilos de carne, bebida e outros itens.

Segundo o vice-presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Assem Cameli, além dos setores de tintas e adereços, outros ramos de negócios estarão aquecidos no período. ” As pessoas vão caprichar na decoração e isso é bom para o comércio. Também vão se reunir e comemorar, o que aquece outros setores como o de bebidas, alimentos, transporte e outros”.

O secretário de Esportes de Cruzeiro do Sul, Ademir Maciel, ressalta que será um momento de grande confraternização das famílias e vizinhos em torno do esporte. Ele afirma que 6 critérios devem ser seguidos pelos moradores para que as ruas estejam aptas à concorrerem.

“A Comissão Julgadora fará suas avaliações, escolhas e votação ao seu livre e exclusivo arbítrio, mas com base nos seguintes critérios:

criatividade, originalidade e harmonia da decoração; Alegria e integração dos moradores da rua ou condomínio; utilização da marca dos Promotores do Concurso; respeito à natureza, ao bem público e limpeza da rua ou condomínio; não utilização dos logotipos, palavras, títulos, símbolos e qualquer outra marca que esteja nas “diretrizes públicas – marcas oficiais da FIFA” ou em seu Site: https://www.fifa.com/fifaplus/en/tournaments/mens/worldcup/qatar2022“, explica.

Aldemir destaca que a seleção brasileira vai jogar nos 24 e 28 de novembro e 2 dezembro e que a Comissão Julgadora, composta por 9 membros, vai visitar as ruas sempre um dia antes e dará notas de 5 a 10.

Premiação

1° Lugar:

200 kg de carne para o churrasco da comemoração 25 Caixas de cerveja em lata; 15 fardo de refrigerantes de 2Lt; 1 Kit esportivo contendo: 2 bolas de futebol, 2 bolas de futsal, 2 bolas de Voleibol.

2° Lugar:

100 kg de carne para comemoração; 15 caixas de cerveja em Lata; 10 fardos de refrigerantes de 2Ls; 1 Kit esportivo contendo: 01 bolas de futebol, 01 bola de futsal, 01 bola de Voleibol.

3° Lugar:

50 kg de carnes para comemoração; 10 Caixas de Cerveja em Lata; 5 Fardo de Refrigerantes de 2Lt; 1 Kit Esportivo contendo: 01 bolas de futebol, 01 bola de futsal.