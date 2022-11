Acre aumenta em R$ 3,5 milhões desvinculação de receitas do Detran

O goleiro do time Galvez, Felipe Dias de Albuquerque, de 19 anos, sofreu um mal súbito durante um jogo de futebol na Escolinha do Flamenguinho situada na Estrada Dias Martins, em Rio Branco, e morreu dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na noite deste sábado, 5.

De acordo com informações de populares que presenciaram o fato, Felipe estava jogando futebol com amigos dentro do ginásio, quando inesperadamente sofreu um mal súbito e caiu desmaiado.

A ambulância básica do SAMU foi acionada e quando os paramédicos chegaram ao local, encontraram Felipe em parada cardíaca. Foi feito o procedimento de reanimação cardiopulmonar e em seguida foi pedido o apoio da viatura do suporte avançado (01).

O médico Thiago Brasil, do SAMU, juntamente com sua equipe, tentou vários ritmos de reanimação durante 50 minutos e conseguiu voltar os batimentos cardíacos do jovem. Durante o trajeto da viatura até ao Pronto-Socorro de Rio Branco, Felipe voltou a ter uma parada cardíaca e não resistiu.

Segundo o presidente do Galvez, Igor de Oliveira, o Goleiro Felipe jogava em outro time de futebol fora do Estado do Acre, foi chamado como reforço do time do Galvez para jogar o campeonato Copinha no Estado de São Paulo e pelo turno da manhã treinou normalmente com o time. Durante a noite enquanto jogava com amigos passou mal e sofreu uma parada cardíaca.

O corpo de Felipe foi colocado no necrotério do hospital e em seguida foi liberado para os familiares.