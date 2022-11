Gonzaga participa do lançamento da campanha “Lugar de Autista é em todos os lugares”, no Juruá

O Assaí Atacadista está com vagas temporárias para atuação no seu parque de lojas do Acre e Rondônia. As oportunidades de atuação no período de festas representam uma possibilidade de renda nos últimos meses do ano e contam com possibilidade de efetivação.

Entre as funções disponíveis no processo seletivo estão a de Operador(a) de Caixa, Repositor(a) de Mercearia e Repositor(a) de Perecíveis. Os(as) candidatos(as) devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 – inclusive aos finais de semana e no período tarde e noite – entre 22 de novembro e 31 de dezembro.

O processo seletivo é híbrido e para participar, é necessário ter em mãos, RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail e se cadastrar, até o dia 13 de novembro, exclusivamente no link: https://candidato.luandre.com.br/cadastro