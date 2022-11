Bolsonaristas continuam com protesto no 4º Bis, em Rio Branco

Politica, economia, empreendedorismo, sustentabilidade, segurança, turismo, saúde, educação e outros temas vão nortear a 25º edição da Conferência União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, UNALE, que acontece de 9 a 11, em Recife, PÉ.

Com o tema o “Rumo do Parlamento do Futuro”, a conferência vai debater a fundo as principais questões no cenários nacional e internacional sobre política, o principal eixo do encontro.

O Acre vai está no centro do debate com 21 parlamentares, entre eles o secretário geral da UNALE, Luís Tchê. O intercâmbio de informações e estratégias entre os parlamentares de todo o Brasil é o ponto forte da reunião.

O presidente da ALEAC, Nicolau Junior, disse que todos os 24 parlamentares foram convidados e que o Acre vai está bem representado no evento.

“ Vamos fortalecer esse debate e trocar experiências de gestão com outros estados. É um momento de debater as problemáticas de cada região e certamente essa capacitação, vai apontar propostas que possam ser aplicadas aqui para melhorar a vida da nossa gente”, disse Nicolau.

Por conta da participação da delegação acreana no evento, não haverá sessões essa semana na Aleac.

Durante a conferência serão ministradas palestras, oficinas e painéis por personalidades de renome internacional.

ALEAC vai fazer cobertura do evento

Equipe de comunicação da ALEAC vai cobrir o evento ofertando todo suporte e informações da conferência pelo site http://www.al.ac.leg.br/, enviando releases diários com imagens e fotos depoimentos dos parlamentares, transmissões ao vivo (link a ser informado) com transmissões diárias.